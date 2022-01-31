Тверезий водій фургона провокував бійку з поліцейськими і вибив скло у їхньому автомобілі

Працівники відділення поліції Березного на Рівненщині затримали 32-річного водія фургона за побиття правоохоронців та пошкодження службового автомобіля. Зловмисника помістили в ізолятор, йому призначать судово-психіатричну експертизу, оскільки мотиви вчинку цього водія не зрозумілі.

Інцидент у селі Бистричі колишнього Березнівського району стався близько 20:10 у неділю, 30 січня. Як повідомляє поліція Рівненської області, під час патрулювання екіпаж виявив на вулиці Надслучанській неправильно припарковане авто. Водій відреагував на зауваження й одразу переїхав у встановлене місце.

«У цей час біля службового автомобіля зупинився фургон Peugeot Boxer, водій якого почав нецензурно висловлюватися на адресу поліцейських та шарпати їх за формений одяг. Провокуючи бійку, агресивний чоловік завдав руками тілесні ушкодження інспекторам, а коли перебував у службовому авто — ногами вибив бокове скло», — ідеться у повідомленні поліції.

Слідчі затримали 32-річного жителя міста Березне. Відкрито кримінальне провадження за фактами заподіяння працівникам поліції тілесних ушкоджень, у зв'язку з виконанням службових обов'язків та опору працівникові правоохоронного органу (ч. 2 ст. 345 та ч. 2 ст. 342 ККУ). Відповідно до результатів медичного огляду, чоловік був тверезий. Свої дії не пояснює, тож у рамках досудового розслідування йому буде призначено судово-психіатричну експертизу.