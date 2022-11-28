Рятувальник було складно дістатися до будинку через запаркований під'їзд

Під час нічної пожежі у багатоповерхівці на вулиці Миколайчука в Івано-Франківську з вікна квартири на восьмому поверсі викинувся чоловік. Внаслідок отриманих травм він загинув. Ще двох потерпілих рятувальники вивели з палаючої квартири. Причина пожежі та обставини загибелі чоловіка встановлюють правоохоронці.

Як повідомляє прес-служба ДСНС в Івано-Франківській області, виклик про пожежу у дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Миколайчука надійшов рятувальникам у ніч на понеділок, 28 листопада, о 00:02. На місці пожежники з’ясували, що горить квартира на восьмому поверсі.

«У дворі будинку без ознак життя знаходився чоловік, який за словами очевидців, вистрибнув з палаючої квартири до прибуття рятувальників. Пожежники врятували двох людей. Локалізували пожежу о 00:27 та ліквідували о 00:36», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Причина виникнення пожежі встановлюється. У прес-службі ДСНС уточнюють, що через щільне паркування автомобілями під’їзду до прибудинкової території будинку, під’їзд для пожежних автомобілів був суттєво ускладнений. Обставини події з’ясовують правоохоронці.