Вогнем було охоплено задню частину автомобіля Volvo

У центрі Рівного невідомий підпалив автомобіль Volvo, припаркований у дворі багатоповерхівок. Після скоєного зловмисник втік. Відомо, що автомобіль належить 50-річному співвласнику спортклубу у Рівному. Чоловік зазначає, що йому невідомо, хто саме та з яких мотивів міг пошкодити його авто. Жертв чи постраждалих внаслідок інциденту немає, також рятувальникам вдалось частково врятувати автомобіль від повного знищення.

Інцидент стався близько 19:30 у вівторок, 15 листопада. До поліції та рятувальників надійшло повідомлення, що на вулиці 16-го Липня у Рівному горить автомобіль Volvo.

На місце приїхали два чергові відділення рятувальників. «По прибуттю за вказаною адресою рятувальники встановили, що вогнем охоплено задню частину автомобіля Volvo. На гасіння оперативно було подано вогнегасячі речовини. Пожежу швидко ліквідували. Автомобіль вдалося врятувати. Жертв та постраждалих немає», – повідомляють рівненські рятувальники.

Вогонь пошкодив моторний відсік, багажне відділення, пластикові конструкції та лакофарбове покриття.

На місці також працювала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що автомобіль підпалив невідомий, який одразу втік.

«Потерпілий 50-річний рівнянин, співвласник спортивного клубу, запевнив поліцейських, що йому невідомі причини скоєного злочину та жодних осіб не підозрює», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Наразі поліція розшукує зловмисника. Щодо інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.194 ККУ (умисне знищення майна шляхом підпалу). Чоловікові, який підпалив авто, загрожує від трьох до десяти років ув'язнення.