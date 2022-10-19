Мешканець Волині, який підпалив автомобіль знайомої, повинен відшкодувати 113,9 тис. грн. Злочин 28-річний Павло Д. своїв в 2019 році. Він проник у гараж жінки та підпалив автомобіль Ford Mondeo. Внаслідок пожежі авто повністю згоріло, крім того, також постраждало інше майно у гаражі. За це зловмисник отримав лише 1,5 роки умовно. Згодом чоловік постраждалої подав позов з вимогою відшкодувати матеріальні збитки та виплатити моральну компенсацію. Суд задовольнив позов частково.

Інцидент стався у червні 2019 року. Тоді обвинувачений зайшов до гаража, облив легкозаймистою речовиною автомобіль Ford Mondeo та підпалив його. Вогонь знищив авто та всі речі у гаражі. У вироку йдеться, що чоловік підпалив майно, аби помститись, але більше деталей немає.

У листопаді 2021 року Нововолинський міський суд визнав Павла Д. винним у порушенні двох статей ККУ: умисне знищення майна та порушення недоторканості житла. Йому призначили 1,5 роки умовно. Відомо, що вирок жодна зі сторін не оскаржувала, тож він набрав законної сили.

Згодом чоловік постраждалої подав позов з вимогою відшкодувати збитки. Він попросив відшкодувати 88,9 тис. грн матеріальних збитків та ще 100 тис. грн моральної шкоди. Як йдеться у рішенні суду від 12 вересня, відповідач до суду не прийшов.

Суддя Орися Ференц-Піжук частково задовольнила позов. Відтак з палія повинні стягнути 88,9 тис. грн моральної компенсації та ще 25 тис. грн моральної шкоди. Крім того, зловмисник повинен оплатити позивачу витрати на правничу допомогу, які становлять 5 тис. грн.

Судячи з інформації на сайті судової влади, чоловік не подавав апеляцію. Тож рішення набрало законної сили.