Нововолинський міський суд призначив півтора роки умовно 27-річному військовому, який підпалив авто бухгалтерці комунального підприємства з мотивів помсти. Інцидент стався ще у червні 2019 року. Тоді вночі чоловік проник в гараж та підпалив автомобіль Ford Mondeо, спричинивши збитків на 257 тис. грн. Суд визнав чоловіка винним за двома статтями, втім, йому призначили умовне покарання.

Як йдеться у вироку Нововолинського міського суду від 5 листопада, інцидент стався у червні 2019 року. Тоді 27-річний Павло Д., який служить у військовій частині Володимира-Волинського, прибув на територію гаражного масиву. Знайшовши гараж Віти О., якій він хотів помститись, чоловік збив замок металевою палкою та зайшов у приміщення.

«Використавши пляшку з легкозаймистою речовиною, яку відшукав на місці вчинення злочину, облив нею автомобіль марки Ford Mondeo та підпалив його. Після чого, переконавшись, що полум'я розгорілось, залишив місце вчинення злочину», – йдеться у вироку. Таким чином, він спричинив шкоду на 257 тис. грн.

Відомо, що власниця авто є бухгалтеркою місцевого комунального підприємства. У судовому рішенні йдеться, що обвинувачений спалив їй авто з мотивів помсти, але що саме підштовхнуло його до цього, у матеріалах справи не зазначено.

У суді обвинувачений визнав свою провину повністю. Суддя Андрій Василюк визнав чоловіка винним у порушенні двох статей ККУ, зокрема, про порушення недоторканності житла та про умисне знищення майна. Втім, підсудного звільнили від відбування покарання та призначили 1,5 роки умовно.

У рішенні не вказано нічого про те, чи повинен чоловік відшкодувати спричинені збитки. Натомість з нього стягнуть понад 16 тис. грн. судових витрат. Зазначається також, що чоловік має право оскаржити вирок протягом 30 днів з моменту його проголошення.