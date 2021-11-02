У підсумку чоловіки забрали колеса та диски на суму майже 7 тис. грн

У селі Рованці двоє чоловіків намагались повернути позичені гроші, забравши у боржника колеса від автомобіля ЗАЗ Ланос. Відомо, що Олександр О. боргував чоловікам 2 тис. грн. Натомість вони забрали в нього колеса на майже 7 тис. грн. Луцький міськрайонний суд визнав їх винними кримінальному правопорушенні, за це вони отримали по року умовно.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 26 жовтня, інцидент стався 6 червня у селі Рованці під Луцьком. Біля приміщення місцевого магазину «Good market» двоє чоловіків зустріли свого боржника, який був винен їм 2 тис. грн. Гроші чоловік не повертав, тож вони змусили його від’єднати чотири колеса від свого автомобіля ЗАЗ Ланос. Згодом їх перевезли на автомобілі одного з обвинувачених у село Ратнів Луцького району.

Зазначимо, що вартість коліс, які віддав чоловік, значно перевищувала суму його боргу. Згідно з матеріалами експертизи, їхня вартість становить 6,8 тис. грн.

Згодом справа дійшла до суду. Чоловіків звинуватили у порушенні ч.2 ст. 355 ККУ (примушення до виконання цивільно-правових зобов’язань, пов’язане з пошкодженням майна). У суді обоє обвинувачених визнали себе винними та уклали з потерпілим угоду про примирення.

Суддя Катерина Камінська визнала обох чоловіків винними та призначила їм по одному року умовно. Також вони повинні сплатити в дохід держави 1200 грн. Диски та шини, які намагались забрати чоловіки, повернуть власнику. Цей вирок обвинувачені можуть оскаржити у апеляційному суді протягом 30 днів з моменту його проголошення.