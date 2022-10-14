Масштабну пожежу надзвичайники гасили впродовж трьох годин

На Волині 33-річний чоловік підпалив будинок, у якому жив зі співмешканкою. Як уточнила у коментарі ZAXID.NET речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич, на момент підпалу в помешканні була жінка, однак від пожежі вона не постраждала. Після скоєного чоловік втік, щоправда, згодом його затримали поліцейські. За скоєне йому загрожує до десяти років ув'язнення.

Як повідомляла прес-служба рятувальників, пожежа у приватному будинку в селі Боровичі Колківської громади сталась опівночі 1 жовтня. Займання гасили впродовж трьох годин, повністю його ліквідувати вдалось лише о 03:20.

Слідство встановило, що будинок підпалив 33-річний чоловік, який тимчасово проживав у ньому разом зі своєю співмешканкою. Зловмисник вилив із каністри на дерев'яну підлогу будинку бензин, підпалив та утік з місця. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, однак будинок був повністю знищений полум'ям.

Невдовзі чоловіка затримали. Своєї вини він не заперечував. Водночас наразі невідомо, чому чоловік вирішив підпалити помешкання.

«Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Оскаржуючи це рішення суду, прокурори наполягають на взятті підозрюваного під варту», – йдеться у повідомленні.

Йому також вручили підозру за ч.2 ст. 194 ККУ (умисне знищення майна шляхом підпалу). У разі доведення вини йому загрожує від трьох до десяти років ув'язнення.