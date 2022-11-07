Рятувальники гасили пожежу впродовж півгодини

У селі Рованці під Луцьком через пошкодження газової труби виникла пожежа. Загасити займання рятувальникам вдалось за півгодини. Відомо, що внаслідок пожежі опіки отримав 34-річний чоловік, його доправили до міської лікарні.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників близько 14:00 у понеділок, 7 листопада. Зазначалось, що на вулиці Будівельній у селі Рованці Луцького району виникла пожежа на пошкодженій газовій трубі.

«О 14:17 за викликом прибули рятувальники двох відділень першої пожежно-рятувальної частини міста Луцька. З’ясувалося, що із пошкодженої труби стався витік газу з подальшим горінням. Рятувальники подали ствол для охолодження аварійної ділянки газових комунікацій. О 14:54 надзвичайна подія ліквідована», – йдеться у повідомленні речника прес-служби ДСНС Волині Володимира Нестерова.

На місці пожежі травмувався 34-річний чоловік. Його госпіталізували до опікового відділення Луцької міської клінічної лікарні.

Станом на 16:00 на аварійній ділянці працюють газовики. Ймовірно, причиною інциденту стало порушення правил безпеки під час ремонтних робіт на розподільчому газопроводі високого тиску.