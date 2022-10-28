Рятувальники витратили близько 50 хвилин, аби повністю загасити пожежу

У селі Гірки Камінь-Каширського району внаслідок пожежі загинули двоє людей. Йдеться про 57-річного чоловіка та 26-річну жінку. Чи були вони родичами, наразі невідомо. За інформацією рятувальників, пожежа виникла через необережність під час куріння.

Повідомлення про займання надійшло до рятувальників близько 21:30 у четвер, 27 жовтня. Повідомили, що горить дерев'яний житловий будинок в селі Гірки Камінь-Каширського району.

«О 21:46 прибули вогнеборці 12 Державної пожежно-рятувальної частини з селища Любешів, а також 23 Державного пожежно-рятувального поста села Ветли, які вже о 22:36 локалізували пожежу. О 22:54 пожежа ліквідована», – йдеться у повідомленні.

На місці пожежі у будинку рятувальники виявили тіла 57-річного чоловіка та 26-річної жінки. За попередньою версією, імовірна причина виникнення пожежі – необережність під час куріння чоловіком.