Загорання виникло на вулиці Дністровській в Івано-Франківську

У магазині на вулиці Дністровській в Івано-Франківську сталася пожежа через залишений увімкненим на ніч електричний обігрівач. Рятувальники оперативно загасили пожежу. Постраждалих немає.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, виклик про пожежу в магазині на вулиці Дністровській у Франківську рятувальники отримали ввечері у вівторок, 22 листопада, близько 19:00. На місці з’ясувалося, що загорання виникло через електрообігрівач, який залишили увімкненим на ніч у приміщенні магазину.

«Пожежники, які прибули на місце встановили, що горить електронагрівач в приміщенні магазину, розташованого в триповерховій будівлі. Надзвичайники ліквідували пожежу в найкоротші терміни, та запобігли розповсюдженню вогню на приміщення магазину», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі ДСНС також уточнили, що постраждалих внаслідок пожежі немає. Крім того рятувальники закликають мешканців міста не нехтувати правилами пожежної безпеки та не залишати без нагляду включені електроприлади.