У понеділок, 21 листопада, у селі Забужжя, що у Червоноградському районі, під час пожежі загинув 48-річний чоловік. Пожежа була спричинена кинутим на ліжко недопалком сигарети, повідомилиу прес-службі ДСНС.

Близько 12:30 у двоповерховому будинку у селі Забужжя виникла пожежа. Коли рятувальники приїхали на виклик, то одна з кімнат вже була повністю задимлена. Вогонь не встиг розповсюдитися, бо пожежники лише за кілька хвилин його загасили. Однак в будинку пожежники виявили тіло власника, 1972 року народження.

За попередньою інформацією, пожежа була спричинена кинутим на постіль сигаретним недопалком. Рятувальники попереджають, кинутий на постіль недопалок спричиняє тління, що супроводжується густим їдким димом. Надихавшись уві сні диму, людина втрачає свідомість, а згодом помирає від отруєння.