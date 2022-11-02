Електрообігрівач спричинив пожежу в будинку в Дрогобичі

У вівторок, 1 листопада, несправний електричний обігрівач спричинив пожежу в приватному будинку в Дрогобичі на Львівщині. У результаті загинув 47-річний власник будинку.

За даними поліції Львівщини, пожежа сталась 1 листопада близько 21:00 у кімнаті дерев'яного будинку на вул. Святого Юра у Дрогобичі. На місці пожежі знайшли мертвим 47-річного господаря помешкання.

Поліцейські попередньо встановили, що пожежа виникла через несправність електричного опалювального пристрою. За фактом трагедії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення норм пожежної безпеки (ч.2 ст.270 ККУ).