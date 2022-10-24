У будинку загинув його господар

Вранці 24 жовтня у с. Воля-Блажівська Самбірського району виникла пожежа в дерев’яному житловому будинку. На місці пожежі рятувальники виявили тіло власника будинку.

Пожежників викликали близько 10 ранку на вул. Карпатську, 54, де горів одноповерховий приватний житловий будинок. Вогонь загасили через годину.

«Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 20 м2, пошкоджено стіни на площі 16 м2. На місці пожежі виявлено труп власника 1958 року народження», – повідомили у Самбірському районному управлінні ДСНС у Львівській області.

Рятувальники запобігли перекиданню вогню на сусідню літню кухню і господарську будівлю. Причини виникнення займання встановлять фахівці.