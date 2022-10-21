Площа загорання – – 300 кв. метрів

У селі Колодне на Закарпатті сталася пожежа у Покровському чоловічому монастирі УПЦ МП. За попередніми даними рятувальників, займання виникло в одній із келій. Площа загорання – 300 кв. метрів. Пожежники працюють на місці вже понад дві години. Постраждалих немає.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Закарпатті, виклик про пожежу в чоловічому Покровському монастирі в селі Колодне Тячівського району надійшов рятувальникам о 13:50 у п’ятницю, 21 жовтня. За попередніми даними, займання відбулося в одній із келій келії.

«Наразі до ліквідації пожежі залучено шість пожежних розрахунків від підрозділів оперативно-рятувальної служби та місцевих пожежних команд. О 15:30 займання на площі орієнтовно 300 кв. м. вдалося локалізувати», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі ДСНС уточнюють, що наразі ліквідація пожежі триває. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Зазначимо, Покровський чоловічий монастир-скит у Колодному на Тячівщині належить до Хустської єпархії УПЦ (МП). Скит є підрозділом Георгіївського монастиря у селі Крива.