Вщент згоріли два пасажирські автобуси, що були в гаражах

У селі Білин неподалік Володимира під час пожежі в гаражі згоріли два пасажирські автобуси. Наразі невідомо, чи належав гараж перевізнику. Також під час пожежі згоріли сім тонн дизельного пального. За попередньою версією рятувальників, пожежа сталась через коротке замикання електромережі.

Пожежа сталась близько 17:00 у середу, 28 вересня, в селі Білин на вулиці Лісовій. До рятувальників надійшло повідомлення, що виникло займання у гаражній будівлі.

«На допомогу вогнеборцям княжого міста прибули підрозділи 5 пожежної частини Нововолинська та 17 пожежної частини селища Турійськ, команда місцевоі пожежної охорони міста Устилуг. На насіння подано чотири потужні водяні та повітряно-пінні стволи, рятувальники працювали в складі ланки газодимозахисної служби», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС Волині.

Пожежу ліквідували о 18:55. Вогонь знищив покрівлю гаража, два пасажирські автобуси, а також сім тонн дизпалива в пластикових кубах. За попередньою версією, пожежа виникла через коротке замикання електромережі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.