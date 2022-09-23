На Волині 63-річного мешканця села Великий Обзир знайшли повішеним біля палаючої хати. За попередньою версією, чоловік сам підпалив житло, а тоді покінчив з життям. Що саме стало причиною самогубства, з'ясовують правоохоронці.

Як повідомили у коментарі ZAXID.NET прес-службі поліції Волині, інцидент стався 14 вересня в селі Великий Обзир Камінь-Каширського району. За попередньою інформацією, 63-річний місцевий мешканець, імовірно, підпалив власну хату, а тоді повісився.

У будинку в той час нікого не було. Втім, відомо, що він проживав не сам, а разом зі співмешканкою та сином. За інформацією поліції, до родини час-від-часу на виклики про домашнє насильство приїжджали правоохоронці.

Судячи з інформації в судовому реєстрі, в квітні цього року сину чоловіка призначили 30 годин громадських робіт за те, що він нецензурно висловлювався до батька.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою «самогубство». Всі деталі інциденту з'ясують в процесі розслідування.