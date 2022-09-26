У Червонограді на Львівщині ввечері 25 вересня горів автомобіль Mercedes-Benz Sprinter. Внаслідок займання постраждалих немає.

Як повідомили в управлінні ДСНС Львівщини, 25 вересня о 20:59 до рятувальників надійшло повідомлення, що в Червонограді на вул. Лемківській горить автомобіль Merсedes Sprinter.

На місце пожежі виїхали рятувальники 33-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Червоноград. На момент прибуття пожежників з капота автомобіля вибивався чорний дим. Пожежу ліквідували о 21:23, однак вогонь знищив моторний відсік, пошкодив салон і колеса. Люди в пожежі не постраждали.