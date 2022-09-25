Внаслідок пожежі вогонь знищив моторний відсік та пошкодив вітрове скло, салон автомобіля

Пізно ввечері у суботу, 24 вересня, поблизу Львова трапилась пожежа у позашляховику Range Rover. На місце викликали рятувальників, які погасили пожежу.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, приблизно о 23:00 до них надійшло повідомлення про пожежу поблизу села Новий Яричів Львівського району. Пожежа виникла в автомобілі Range Rover.

На момент прибуття пожежників до місця виклику з-під капоту автомобіля вибивався густий чорний дим. Внаслідок пожежі вогонь знищив моторний відсік та пошкодив вітрове скло, салон автомобіля на площі 1,5 м2.

Причини та обставини пожежі встановлюються. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав.