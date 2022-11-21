За минулу добу на Львівщині трапились дві пожежі, унаслідок яких загинув 81-річний чоловік та 70-річна жінка. Про це вранці 21 листопада повідомили у ДСНС Львівщини.

Вранці 20 листопада пожежа виникла в в цегляній літній кухні у с. Романівка Червоноградського району. На місці рятувальники виявили тіло 81-річного чоловіка. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку та перекриття.

У ніч на 21 листопада ще одна пожежа виникла в с. Підгородище Львівського району в цегляному житловому будинку, розміром 12×12 м. На місці пожежі виявлено тіло 70-річної жінки. Вогнем знищено дах на площі 75 м2, дерев’яне перекриття на площі 25 м2, стіни на площі 70 м2, речі домашнього та побутового вжитку на площі 50 м2, пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 20 м2, дерев'яне перекриття на площі 10 м2, стіни на площі 50 м2.