Унаслідок пожежі вогонь знищив автомобіль Mitsubishi Outlander

Уночі в неділю, 20 листопада, у Стрийському районі Львівщині трапилась пожежа у кросовері Mitsubishi Outlander, унаслідок якої він згорів вщент. Про це повідомили у ДСНС Львівщини.

Як вказано у повідомленні, приблизно о 02:20 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу поблизу с. Ричагів Стрийського району. Пожежа виникла в автомобілі Mitsubishi Outlander. На момент прибуття пожежників автомобіль був повністю охоплений вогнем.

О 02:43 вогнеборці локалізували пожежу, та о 02:53 повністю ліквідували. Унаслідок пожежі вогонь знищив автомобіль. Причини та обставини пожежі встановлюються.