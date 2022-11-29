Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті дитини

Внаслідок пожежі у будинку в селі Горохолина за 15 км від Івано-Франківська загинула 12-річна дівчинка. Попередньо відомо, що дитина перебувала вдома сама, сильний дим помітили сусіди, які викликали рятувальників. До прибуття пожежників дитину з палаючого будинку виніс знайомий, медики намагалися реанімувати дівчинку, однак врятувати її життя не вдалося. У поліції ZAXID.NET уточнили, що наразі правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом смерті дитини.

Як повідомила прес-служба ДСНС в Івано-Франківській області, інцидент стався в селі Горохолина, що біля Богородчан. Виклик про пожежу в будинку рятувальники отримали близько 12:00 у вівторок, 29 листопада. На момент прибуття пожежників, вогонь охопив приміщення кухні. Дим, що виривався з комину та з-під даху будинку, помітила місцева мешканка та відразу почала телефонувати до сусідів й кликати на допомогу.

«Один з місцевих мешканців, прибігши до будинку, пробував відкрити двері, але вони були зачинені. На момент виникнення пожежі вдома не було нікого з дорослих. Хтось із сусідів сказав, що в будинку повинна бути дитина, тоді чоловік вибив двері, розбив вікно та, ризикуючи власним життям, потрапив до будинку», – йдеться у повідомленні.

Чоловік виявив дитину в задимленій кімнаті на ліжку, взяв її на руки та передав через вікно двом молодим хлопцям, котрі кинулися на допомогу. Вже на вулиці, до приїзду рятувальників, місцеві мешканці надавали дівчинці домедичну допомогу. Медики усе можливе, щоб привести дитину до свідомості. На превеликий жаль, попри усі старання, дитину врятувати не вдалося.

«О 12:13 пожежу в приміщенні кухні, на площі 10 м кв., було локалізовано, а о 12:16 – ліквідовано. Вогнем знищено речі домашнього вжитку та меблі в приміщені кухні. Причина виникнення пожежі встановлюється», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції Івано-Франківської області ZAXID.NET уточнили, що правоохоронці наразі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство з позначкою нещасний випадок). «Наразі поліція встановлює усі обставини інциденту», – додала речниця поліції Прикарпаття Тетяна Іванюк.