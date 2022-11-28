Тіла загиблих мешканців селища Берегомет направили на експертизу

Внаслідок нічної пожежі в будинку в селищі Берегомет Чернівецької області загинули двоє людей – 77-річна місцева мешканка та її 50-річний син. Причини виникнення загорання з’ясовують правоохоронці. Тіла загиблих відправили на експертизу.

Як повідомляє прес-служба ДСНС у Чернівецькій області, пожежа сталася у ніч на понеділок, 28 листопада. Площа загорання на момент прибуття рятувальників складала 30 кв. м. Вогонь помітили сусіди, які й викликали пожежну.

«У житловому будинку рятувальники виявили без ознак життя тіла матері, 1945 року народження, та її сина, 1972 року народження. Тіла загиблих направлені на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті», – йдеться у повідомленні рятувальників.

У прес-службі ДСНС уточнюють, що наразі обставини інциденту з’ясовують правоохоронці. Тіла загиблої 77-річної місцевої мешканки та її 50-річного сина направили на експертизу для встановлення остаточних причин смерті.