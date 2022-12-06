Вогонь суттєво пошкодив передню частину легковика

У Рівному невідомий підпалив автомобіль Audi A4. Наразі поліція не повідомляє, кому належить пошкоджене авто та які мотиви могли бути у зловмисника. Відомо, що вогонь знищив передню частину автомобіля, постраждалих внаслідок інциденту немає.

Інцидент стався близько 05:30 у вівторок, 6 грудня. До поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Князя Володимира у Рівному горить легковий автомобіль.

«На місці події слідчо-оперативна група встановила, що транспортний засіб Audi A4 належить 24-річному рівнянину. Вогнем пошкоджено моторний відсік та передню частину авто. Із місця події вилучено пожежне сміття», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 ККУ (умисне пошкодження майна шляхом підпалу). Санкція статті передбачає передбачає від трьох до десяти років ув'язнення. Наразі поліції встановлює, хто саме підпалив авто, а також шукає свідків інциденту.