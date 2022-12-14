В країні фіксують збільшення пожеж від порушення правил при влаштуванні та експлуатації електроустановок

За перші 12 днів грудня в Україні майже на 100% зросла кількість пожеж, пов’язаних з порушеннями при експлуатації печей та теплових установок. Про це повідомили в ДСНС.

Як розповіли рятувальники, за 11 місяців 2022 року по Україні виникло більше 75 тис.пожеж. Загинуло 1327 людей, у тому числі 31 дитина. 1435 людей отримали травми, з них 106 дітей. Найбільша причина – необережне поводження з вогнем.

Однак, наразі, як розповіли рятувальники, у країні фіксують збільшення пожеж від порушення правил при влаштуванні та експлуатації електроустановок, в тому числі короткі замикання внаслідок перевантаження електромереж.

«У листопаді у порівнянні з жовтнем є збільшення на 10%. І порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей і теплогенеруючих агрегатів і установок – обігрівачі, печі, газові пальники. Збільшення на 83% у листопаді порівняно з жовтнем. Якщо взяти 12 днів грудня порівняно з 12 днями листопада, збільшення йде фактично на 100%», – зазначив прес-офіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.

Зазначається, що з настанням холодів та масовими відключеннями електроенергії, зокрема, у Києві збільшується кількість пожеж, які пов’язані з використанням туристичних балонів, газових балонів – 8 випадків, з них 6 без послідуючого горіння, а 2 призвели до пожеж. Також зафіксовано 3 випадки пожеж через займання генераторів. Частішають випадки пожеж, пов’язаних з неправильним використанням електромережі.