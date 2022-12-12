У неділю ввечері, 11 грудня, у селі Попеляни, загорівся дерев'яний житловий будинок, у якому перебував 59-річний чоловік. Внаслідок пожежі чоловік загинув, повідомила прес-служба ДСНС.

Пожежа виникла близько 22:30 у невеликому дерев'яному житловому будинку. Вогонь був інтенсивним, тож існувала загроза, що він перекинеться й на сусідні будинки.

«Рятувальники включились в спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до ліквідації займання. На місці пожежі виявлено тіло чоловіка 1963 року народження», – йдеться у повідомленні рятувальників.

14 пожежників впродовж двох годин гасили вогонь. Що стало причиною пожежі будуть з'ясовувати правоохоронці.