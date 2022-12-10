У суботу, 10 грудня, близько 3:00 у селі Грабова Золочівського району Львівщини загорівся житловий дерев’яний будинок, унаслідок пожежі загинула власниця 1943 року народження. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області.

«На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, з вікон будинку вибивався густий чорний дим. Під час проведення розвідки місця пожежі, в будинку, в одній з кімнат, було виявлено загиблу жінку», – ідеться в повідомленні ГУ ДСНС у Львівській області.

О 03:32 рятувальники локалізували пожежу, о 03:47 – ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 3 м2 та пошкодив стіни на площі 4 м2.

До ліквідації пожежі залучили 5 чоловік особового складу та 5 одиниця спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.

Загалом за минулу добу в області, за інформацією ГУ ДСНС, сталося 6 пожеж. Дві з них – у Золочівському районі.