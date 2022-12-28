Життя за графіками відключень світла – некомфортне, тому багато українців встановлюють вдома альтернативні системи живлення. Одним з найпопулярніших способів стало підключення акумуляторів з інверторами. Вони коштують дешевше, ніж домашні міні-електростанції (Ecoflow, Bluetti тощо), а принцип дії майже не відрізняється: в залежності від потужності ними можна заживити електроприлади, газовий котел тощо.

Акумулятор працює в парі з інвертором (перетворювачем 12В-220В) і загалом установка такого девайсу – не складна і переважно все працює як годинник. Але останнім часом трапляється, що через несправність акумуляторів чи неправильне виконання підключень вони вибухають. Наприклад, за минулу добу лише у Львові зафіксували два таких випадки, що призвели до масштабної пожежі і руйнування двох квартир. І це вже далеко не перші випадки в Україні.

ZAXID.NET вирішив з’ясувати причини вибухів, як можна цього уникнути і чи варто взагалі використовувати акумулятори з інверторами як джерело живлення.

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Львів’янин Олександр Ловеліус встановив у себе в квартирі багатоповерхівки на вул. Тершаківців систему живлення з інвертора та акумулятора. Систему вдалося без проблем під'єднати і вона навіть попрацювала трохи більше доби. Втім посеред ночі у середу, 28 грудня, у помешканні стався вибух.

«Акумулятор був підключений до інверторної системи і, мабуть, був несправний. Принаймні, рятувальники, які прибули на місце, сказали, що це була проблема саме з акумулятором: він роздувся і вибухнув», – розповів ZAXID.NET Олександр Ловеліус.

Після вибуху у квартирі Олександра згоріли електроприлади, потрощило стіни.

Наслідок вибуху несправного акумулятора у львівській квартирі

Олександр розповідає, що для системи живлення придбав акумулятори LG Chem, які встановлюють в електромобілі. Систему живлення він підключав разом з електриком, щоб не ризикувати виконувати роботи самостійно. Таку ж систему, каже чоловік, вони встановили і в іншій його квартирі: там вона працює без проблем.

Подібний випадок нещодавно трапився в одній з київських квартир, яку використовувати як офіс. Там через замикання у мережі вибухнув гелевий автомобільний акумулятор. «По прибуттю вогнеборці встановили, що в одній із квартир на 13-му поверсі, яка використовувалася під офісне приміщення, сталося коротке замкнення електромережі з наступним горінням та вибухом гелевого акумулятора», – пояснили причину вибуху в ДСНС.

Автомеханік Андрій Маценко вважає, що встановлення вдома автомобільного акумулятора в принципі завжди несе небезпеку. Так, по-перше, він шкодить здоров’ю, бо під час зарядки з нього виділяється водень. Тому, якщо і живити прилади від автоакумулятора, то робити це краще на балконі або ж провітрювати помешкання під час зарядки. Окрім того, через використання акумулятора у квартирі чи будинку може статися вибух, якщо водень та кисень будуть виділятися за наявності іскри.

За словами Андрія Маценка, від автомобільного акумулятора можна живити прилади, якщо правильно їх підключити. Так, більш-менш безпечно можна заряджати:

ноутбук,

павербанк,

смартфон,

підключати телевізор,

лампи.

Ці домашні пристрої можна приєднати до автомобільного акумулятора за умови, якщо є перетворювач напруги (інвертор). Його необхідно приєднати до акумулятора, а вже самі пристрої – до інвертора.

Натомість не радять живити від автомобільного акумулятора чутливу техніку, для заряду якої не вистачить пускової потужності. Це холодильник, мікрохвильова піч, пральна машинка, духовка.

Загалом існує кілька видів акумуляторів:

WET типу (свинцево-кислотні автомобільні акумулятори)

VRLA (SLA) – удосконалена технологія свинцево-кислотних батарей

AGM (Absorbent Glass Mat)

Акумулятори гелевого типу (GEL)

Літій-іонні типи акумуляторів (Li-ion)

Для користування вдома бажано брати герметичний – гелевий або AGM. Ці акумулятори найменш шкідливі для здоров’я, не виділяють токсичних речовин.

«Якісні і правильно підключені акумулятори не вибухають»

Ще один випадок вибуху акумулятора трапився тієї ж ночі у багатоквартирному будинку на вул. Тернопільській у Львові. Ймовірно, це трапилось у момент підключення до мережі або налаштування, бо власник квартири госпіталізували з сильними опіками рук. Що стало причиною вибуху – несправний акумулятор чи помилка при його встановленні – наразі лише встановлюють.

Фахівці радять не встановлювати акумуляторні системи самостійно – через відеоуроки в YouTube чи за порадами друзів – це може призвести до нещасного випадку.

«Якісні і правильно підключені акумулятори не вибухають. От, наприклад, літієві акумулятори – в нас усіх батареї в телефонах літієві, але ж ви не відмовляєтеся від користування телефоном, бо він теоретично може вибухнути? Так і тут – головне правильно підключити, краще майстра покликати. Ймовірно у випадках, коли вибухали акумулятори, люди їх підключали, але не вимикали електромережу. І коли з’являлося світло, а акумулятор був під’єднаний, тоді й міг вибухнути», – припускає в розмові з ZAXID.NET львівський електрик Юрій Демиденко.

Акумулятор з інвертором варто правильно підключати і краще, щоб це зробив електрик

Як правильно під’єднати систему «акумулятор+інвертор» в квартирі, щоб нічого не вибухнуло і не згоріло?

Професор та співзасновник наукового містечка «Нова енергія» Максим Карпаш наголошує, що не можна підключати акумулятори одразу до загальної мережі, адже ви не можете бути впевненими, коли увімкнуть світло. Відповідно акумулятор з інвертором можуть згоріти. Щоб цього не сталося, потрібно поставити окремий вимикач. Ним може бути, наприклад, АВР (автоматичний ввід резерву): він стежить за тим, коли в мережі зникає струм і лише тоді вмикає резервне живлення. Однак це доволі дороге задоволення.

Набагато простіше – під'єднати до системи напряму ті пристрої в квартирі, які потрібно заживити: котел, лампи чи павербанк. Звичайно, потужності на все може не вистачити, тому вмикати доведеться по черзі. На інверторах, як правило, є USB-порти, але навіть, коли їх немає, можна використовувати переноску, щоб заряджати всі необхідні пристрої. Важливо не перевантажувати акумулятор пристроями, щоб нічого не згоріло.

При виборі акумулятора, варто звернути увагу на його тип (бажано брати герметичний), а також потужність.

«Якщо у вас є автомобіль, я рекомендую брати акумулятор, який підійде до вашої автівки. Тоді за потреби його можна зарядити й від автомобіля, а коли все налагодиться зі світлом, зможете його використати для власного авто. Ємність акумулятора – 50-60-70-80 ампер-годин. Все залежить від того, яке авто, від бюджету», – каже Максим Карпаш.

Після вибору акумулятора варто звернути увагу на інвертор, адже саме він буде перетворювати постійну напругу акумулятора 12 В на змінний струм 120 В. Без цього акумулятор вдома ви не зможете використати. Інвертори бувають різні: автомобільний і ті, які входять до складу систем безперебійного живлення.

«Автомобільний інвертор не видає чистої синусоїди, й це дуже важливо. Вихідна напруга для багатьох типів обладнання – котлів, холодильників – вона небезпечна і призведе до швидкого виходу з ладу. Треба думати над тим, як забезпечити такий інвертор, який дасть на виході чисту синусоїду», – пояснює експерт, не радячи використовувати автомобільні інвертори вдома.

Варто також пам’ятати, що такі системи живлення, як акумулятор з інвертором, все одно не дадуть такої потужності, як генератор, вони дають максимум 1000 Вт. Іноді можна під'єднати кілька акумуляторів і тоді цього вистачить на більшу кількість часу. Втім чим більше акумуляторів, тим дорожче обійдеться вся система.

Ось іще кілька базових правил від ДСНС щодо користування акумуляторами вдома:

купуйте лише сертифіковані моделі акумуляторів, це стосується і зарядних пристроїв до них;

при використанні встановіть акумулятор у приміщення, що добре провітрюється;

тримайте акумулятор в прохолодному місці або підключіть кулер для його охолодження;

при використанні акумулятора, слідкуйте, щоб він не нагрівався;

не залишайте без догляду, як включений акумулятор, так і коли його підзаряджаєте, .

Раніше ми також розповідали про те, як правильно підключити електрогенератори і чому не варто встановлювати їх на балконах чи у приміщеннях.

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