Літня обрізка допомагатиме не тільки дереву, а й плодам

Липень – не лише період дозрівання плодів, а й час для літньої обрізки плодових дерев, щоб позбавити їх зайвих гілок та зменшити ймовірність появи та поширення грибкових захворювань. Така процедура допомагає деревам краще спрямувати поживні речовини в правильне річище. УНІАН розповідає, які дерева потрібно обрізати до кінця липня.

Літня обрізка допомагатиме не тільки дереву, а й плодам, адже вони отримають більше живлення та зможуть краще визріти, оскільки не будуть прикриті зайвою зеленню.

Які плодові дерева необхідно обрізати влітку?

У середині літа необхідно розчистити від гілок кісточкові плодові дерева – сливи, абрикоси та вишні.

Також потрібно працювати з насіннєвими культурами – грушею, яблунею.

Як правильно обрізати плодові дерева?

Перше, що потрібно пам’ятати – після кожної обрізки дерева вам потрібно дезінфікувати секатор чи пилку, адже якесь дерево може бути чимось заражене.

Не потрібно зрізати зовсім зелені пагони, обрізаються ті молоді гілки, які на початку відгалуження вже стали дерев'яніти і досягли довжини понад 40 чи 50 сантиметрів. Молоді пагони потрібно робити довжиною до 25 сантиметрів. Завдяки цьому дерева, зокрема вишня, можуть почати добре формувати нові плодові бруньки.

З груші, яблуні, сливи та абрикоса також потрібно зрізати свіжі довгі пагони, які біля розгалуження вже почали ставати дерев'яними. Але потрібно не перестаратися з прибиранням зайвих гілок, адже дерево може стати слабшим та захворіти.