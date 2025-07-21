Абрикос раптово скидає зав'язі: як зберегти врожай у липневу спеку
Щоб допомогти дереву в спеку, потрібно створити для нього максимально комфортні умови
У спекотні липневі дні абрикос може раптово почати скидати зав’язі, що може викликати неабияку паніку. Найчастіше причина цього – аномальна спека та посуха, тому дерево вмикає режим виживання. «Сусідка» розповідає, як зберегти врожай у липневу спеку.
Як допомогти дереву зберегти врожай
Щоб допомогти дереву в спеку, потрібно створити для нього максимально комфортні умови, щоб воно не відчувало себе на межі виживання. Варто зосередитись на трьох ключових напрямках, які допоможуть стабілізувати стан дерева.
- Правильний полив. Дереву потрібен глибокий, але не надто частий полив. Оптимально поливати раз на 7-10 днів, але дуже рясно (4-6 відер води на доросле дерево). Поливати краще рано вранці або пізно ввечері, щоб вода проникала глибоко до коріння.
- Не забувайте про мульчування. Товстий шар (5-10 см) соломи, скошеної та підсушеної трави, тирси або навіть соснової кори можуть створити справжнє диво. Мульча не дасть ґрунту перегріватися, збереже дорогоцінну вологу та захистить поверхневі корінці, якщо вони є. Також не варто розпушувати землю під деревом у спеку, адже це лише прискорить випаровування води.
- Підживлення. У період спеки та активного росту плодів дерево потребує підтримки, але не азотом. Краще використовувати калій та фосфор – вони зміцнюють дерево та покращують якість плодів. Можна використати деревний попіл або готові колійно-фосфорні комплекси.
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