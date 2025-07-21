Щоб допомогти дереву в спеку, потрібно створити для нього максимально комфортні умови

У спекотні липневі дні абрикос може раптово почати скидати зав’язі, що може викликати неабияку паніку. Найчастіше причина цього – аномальна спека та посуха, тому дерево вмикає режим виживання. «Сусідка» розповідає, як зберегти врожай у липневу спеку.

Як допомогти дереву зберегти врожай

Щоб допомогти дереву в спеку, потрібно створити для нього максимально комфортні умови, щоб воно не відчувало себе на межі виживання. Варто зосередитись на трьох ключових напрямках, які допоможуть стабілізувати стан дерева.