Щороку потрібно обрубувати трохи коренів дерева, але тільки з одного боку

Якщо на ваших абрикосах перестали рости плоди або ще зовсім не почали розвиватись, тоді їм з великою ймовірністю не вистачає корисних елементів. Які ще можливі причини зупинення росту і як допомогти дереву, пише «Агроцентр».

Можливі причини зупинки плодоношення

Виявляється, досвідчені садівники вважають однією з найголовніших причин, що абрикос не плодоносить, це розташування дерева. Перед посадкою варто вибрати ділянку, де не застоюється вода, абрикос не буде плодоносити, якщо:

його коріння постійно знаходяться в грунтових водах;

дерево висаджено у важку глину;

саджанець знаходиться в тіні.

Однак якщо ви обрали правильне місце, а абрикос все одно не цвіте, варто розглянути інші причини. Дерево не любить, коли його переливають, не потрібно його пересушувати, але і не тримати в постійній волозі. Також абрикос може не цвісти і не плодоносити через несвоєчасну обрізку. Якщо ви не видалите зайві гілки, то плодоносні можуть просто скинути всі бруньки.

Ще одна причина, чому не цвіте і не плодоносить абрикос, в тому, що ви можете недостатньо удобрювати дерево. Абрикос любить підгодівлю, добрива з органічних і мінеральних речовин.

Молоді дерева можуть не цвісти і не плодоносити через слабку кореневу систему і нестачу живлення. А дорослі дерева можуть перестати плодоносити через нестачу мінеральних добрив.

Чим підгодувати абрикос

Найчастіше, щоб змусити цвісти абрикос, вам знадобляться органічні добрива. Коріння дерева дуже люблять гній, перегній і компост. Така підгодівля не тільки зміцнить абрикос, але ще і захистить молоді коріння від холоду або спеки.

Підгодівлю органічними добривами краще проводити в кілька етапів, поєднуючи їх з поливом.

навесні важливо не пропустити, коли абрикос починає зацвітати. До цього вам потрібно обов’язково полити дерево і дати йому підгодівлю у вигляді перегною або ж гною;

за два тижні полив і підгодівлю потрібно повторити;

втретє давати дереву воду і добрива потрібно лише через місяць після того, як на гілках з’явиться зав’язь і плоди почнуть наливатися. Однак між цими періодами, якщо немає дощів, все одно варто іноді поливати абрикос;

після того, як дерево скине плоди, йому обов’язково потрібно дати ще одну порцію підгодівлі. На цей раз варто відмовитися від органіки, краще купити фосфорно-калійне добриво.

Щороку потрібно обрубувати трохи коренів дерева, але тільки з одного боку.