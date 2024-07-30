Потрібно лише відігнути відростаючі молоді гілки під кутом на 90°

Якщо ви уже обрізали плодові дерева у своєму саду, тоді варто починати загинати гілки, щоб покращити урожай наступного року. Як саме це працює, пише «Своїми руками».

Такий прийом змусить ваші дерева плодоносити рясніше і омолодить сад. Потрібно лише відігнути відростаючі молоді гілки під кутом на 90°. Це зробить «скелет» яблуні міцнішим, адже в урожайні роки гілки ризикують зламатися під вагою плодів.

Зазвичай таке відгинання роблять за допомогою підв'язування до вбитих у землю кілочків або підвішування тягарців на нитці. Обидва ці способи мають певні недоліки: в першому випадку незручно косити траву біля дерев, у другому – великий ризик, що при вітрі обтяжені гілки можуть зламатися.

Можна також використати шматок алюмінієвого дроту, діаметром 3 мм (найоптимальніший матеріал для садівничих виробів, тому що він легко загинається плоскогубцями під будь-яким кутом і в той же час досить жорсткий, легкий, не ржавіє), і вигніть з нього гачки з двох сторін. Потім закріпіть їх на деревцях: середню (горизонтальну) частину гачків накладіть на гілку, а двома нижніми (бічними) притисками охопіть стовбур нижче її зафіксуйте їх. А потім вже обережно притискайте дріт до гілки і задайте потрібний кут відгину.

Гілка, в підсумку, пружинить, завдяки чому відбувається надійна самофіксація в обраному положенні. Восени, після зняття цієї установки, всі відігнуті гілочки чітко тримали заданий кут.