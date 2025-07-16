Саме липень є ідеальним часом для підживлення бором, адже саме в цей період груші активно наливаються

У липні груші активно наливаються соком, тож якщо ви хочете отримати смачні та соковиті плоди, а не водянисті та прісні, варто подбати про їхнє правильне підживлення. «Сусідка» розповідає, якого мікроелемента не вистачає грушам, щоб вони стали солодкими.

Яке добриво потрібно використати?

Для підживлення потрібно використати бор. Він є ключовим учасником вуглеводного обміну, тобто виступає в ролі диспетчера, який направляє цукри, що утворилися в листі під час фотосинтезу, до плодів. Без нього цей процес гальмується, і вся солодкість залишається «в дорозі», а плоди її не отримують. Також бор відповідає за міцність клітинних стінок, бере участь у запиленні та формуванні зав’язі. Тому його нестача може проявлятися не лише у смаку. Вам варто занепокоїтись, якщо помітили:

Деформацію молодого листя – воно скручується, стає крихким, а на верхівках пагонів листя може дрібнішати й утворювати розетки. Відмирання верхівкових бруньок – пагони ніби «засихають» згори. Погане зав’язування плодів – квіти обсипаються, не утворюючи зав’язі. Тріщини та «пробкові» плями на плодах – це пряма ознака слабких клітинних стінок через брак бору.

Якщо ви бачите хоча б декілька з цих симптомів, потрібно підживити дерево бором.

Як та коли підживлювати дерево бором?

Саме липень є ідеальним часом для підживлення бором, адже саме в цей період груші активно наливаються, і потреба в транспорті цукрів максимальна.

Найефективнішим підживленням є позакореневе – обприскування по листу. Для цього нам знадобиться звичайна борна кислота, яка продається в будь-якій аптеці чи садовому магазині. Готувати розчин потрібно уважно та обережно, адже надлишок цього елемента токсичний для рослини.

Як зробити підживлення бором?

На 10 літрів води візьміть 5-7 грамів (приблизно одна чайна ложка без гірки) порошку борної кислоти. Спочатку борну кислоту краще розвести у невеликій місткості з гарячою водою (близько 70-80°C), ретельно перемішайте до повного розчинення кристалів, і лише потім влийте цей концентрат у відро з рештою води, адже борна кислота дуже погано розчиняється в холодній воді.

Обприскування потрібно проводити рано вранці або ввечері, після заходу сонця. Так розчин не випарується миттєво та не спричинить опіків листя. Намагайтеся рівномірно обробити усю крону, змочуючи листя з обох боків, доки з нього не почнуть стікати краплі.

Зазвичай, однієї такої обробки за сезон достатньо, щоб кардинально змінити ситуацію.