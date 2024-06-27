Крім хімічних і біологічних засобів у боротьбі з ворогами плодових дерев, існують ще й народні

Виростити грушу в саду не складно, однак найбільшою проблемою стануть шкідники, які дуже полюбляють це плодове дерево. Як часто потрібно проводити дезінфекцію в саду і за якими ознаками можна зрозуміти, що дерево вражене інфекцією, пише «Фермерський блог».

Білан жилкуватий

Гусінь перетворюється на лялечку найчастіше на гілках і стовбурах дерев. Лялечка прикріплюється до дерева з допомогою липких ниток схожих на павутину. З настанням тепла гусениці виповзають із гнізда і з'їдають листя, бруньки, бутони на деревах, завдаючи шкоди груші. Внаслідок цього зменшується не тільки кількість урожаю, але і саме дерево може серйозно захворіти або загинути.

Зимова п’ядениця

Яйця зимової п'ядениці світло-зелені, потім жовто-червоні. Вона відкладає їх на бруньках. Коли ті починають набухати, гусениці, що вилупилися з яєць, пробираються всередину бруньок, склеюють павутиною молоді листки, бутони, квітки і вигризають їх. Пізніше об'їдають великі листки, залишаючи тільки прожилки.

Грушева галиця

Грушева галиця зовні дуже схожа на комара або маленьку мушку. Утворює на корі дерева і на листках горбки (галли), що містять у собі личинки. Самки відкладають яйця у період до настання цвітіння груш. В 1 бутоні знаходиться до 100 яєць від різних самок. Личинки пробираються у квітку і з'їдають її з середини. Внаслідок чого молоді плоди висихають і опадають. Тоді личинки переміщуються в землю, де перебувають в коконах до жовтня.

Кліщі

Головним шкідником груші є грушевий галовий кліщ. Дорослі особини всю зиму знаходяться під лускою бруньок дерев. Навесні, під час розпускання бруньок, паразити переміщуються на нижню частину молодих листків і проникають в їх тканину. У цих місцях утворюються здуття. Пошкоджене листя сохне і обсипається.

За все літо кліщ може дати кілька поколінь, які поширюються на нове листя. З настанням холодів комахи переселяються під лусочки нирок і живуть там, живлячись соком внутрішніх тканин дерева.

Плодожерки

Шкоди урожаю завдають личинки, які годуються тільки насінням плодів груш. Самки відкладають яйця на плодах. Личинки прогризають м'якоть плоду і добираються до насіння, яке з часом з'їдають, залишивши екскременти. Для виходу з фрукта вони знову прогризають хід. Найбільше уражаються плоди, що знаходяться на горі крони, де кращий доступ сонця.

Квіткоїди

Жук квіткоїд або довгоносик переносить зиму, сховавшись під корою дерева, під сухим листям в землі. Після настання тепла комахи прогризають в бруньках западини. Коли бутони починають розпускатися, самки відкладають туди свої яйця. Пізніше, вилуплюються личинки, з'їдають бутони зсередини, вони висихають, не розкрившись. Внаслідок впливу жука квіткоїда, утворюється велика кількість засохлих бутонів і знищується урожай груш.

Шовкопряд

У липні самка відкладає свої яйця на стовбурі дерева. Гусениці поїдають листя, зав'язі і бутони груші. Під час масштабного зараження шовкопрядом, повністю знищуються всі листя на дереві.

Методи і засоби боротьби

білан жилкуватий: механічним способом збирати гнізда з гусеницями або скориставшись хімічними препаратами «Алатар» (5 мл на 10 л води), «Метафос» (10 мл на 10 л води), біологічними засобами «Актофіт» (4-6 мл на 1 л води), «Бітоксибацилін» (35 мл на 5 л води);

зимовий п'ядун: декілька клейових поясів можна прикріпити до стовбура дерева на невеликій відстані один від одного. Також потрібно збирати вручну гусениць, гнізда і знищувати їх, восени глибоко копати землю навколо дерев, там знаходяться лялечки шкідника. З хімічних препаратів підходять «Каліпсо» (2 мл на 10 л води), «Актара» (4 г на 10 л води);

грушева галиця: важливо глибоко перекопувати землю біля дерев, збирати і спалювати опале листя, оскільки там знаходиться велика кількість личинок; ще можна застосувати такі засоби, як «Актара», «Фуфаноном» (10 мл на 10 л води), «Децис» (5 г на 1 л води), «Карате» (8 мл на 10 л води);

квіткоїд: рекомендується скористатися препаратами «Інта-вир» (1 таблетка на 10 л води), «Кінмікс» (2,5 мл на 10 л води), «Танрек» (3 мл на 10 л води);

шовкопряд: можна застосувати «Нитрофен» (300 г на 10 л води), клейовий пояс. Застосування поясів – ефективне рішення для захисту плодового дерева від шкідників. Ці пастки можна безпечно використовувати протягом усього сезону.

Слід ретельно вибирати, де краще посадити дерево в саду, вибираючи родючу землю подалі від диких заростей. Регулярно проводити оброблення і розпушування зон біля стовбура, де можуть перебувати шкідники.

Щоб не допустити навали шовкопряда, треба постійно оглядати дерева груш. Виявивши кладку з яйцями, їх варто зібрати і спалити або змочити гасом, так щоб той не потрапив на свіжу кору.

Народні методи

Крім хімічних і біологічних засобів у боротьбі з ворогами плодових дерев, існують ще й народні. Рекомендується чергувати використання народних засобів, оскільки у шкідників через деякий час з'являється звикання.

В залізну ємність щільно укласти сухе листя на ⅔ посудини. Залити кип'яченою водою, щільно закрити кришкою і тримати до весни. Приготовлений розчин розбавити водою у співвідношенні 1:10. Застосовується проти кліщів, мідяниці, плодожерки після того як груші відцвітуть.

На 1 кг сухої трави деревію або полину залити 5 л гарячої води, настоювати 2 дні. Потім варити 30 хвилин. Процідити, додати 10 л води. Обприскувати після цвітіння. Допомагає проти попелиці, кліщів, гусениць плодожерки, довгоносиків.

У 0,5 кг сухих стручків гострого перцю додають 10 л води. Настоюють 2 дні. Кип'ятять 1 годину і настоюють ще 2 години.

0,5 л розчину розвести в 10 л води, додати 40 мг рідкого мила. Обробляти дерева до або після цвітіння проти попелиці і мідяниці.

Профілактика

З метою профілактики бажано: