Якщо комаха в стадії личинки і знаходиться всередині плода, то позбутися її не вийде

Поласувати смачним урожаєм груш хочуть не лише садівники, які ці груші старанно вирощують, а й шкідники. Вони облітають дерева та можуть псувати урожай. Fermerstvo пише, як боротися з грушевою мідяницею.

Загальні поради

Якщо комаха в стадії личинки і перебуває всередині плода, то позбутися її не вийде. Помітити наявність метеликів також нелегко, тому що вони активізуються тільки на заході сонця.

Позбутися її вдасться завдяки проведенню заходів боротьби зі шкідником до початку яйцекладки, роблячи осінню очистку пристовбурового кола від рослинних залишків і розпушування ґрунту.

Боротьбу зі шкідниками слід починати на першій стадії появи метеликів, щоб максимально зменшити кількість відкладених яєць.

Хімічні препарати

Хімікати використовують на початку літа. Вони допомагають позбутися метеликів до яйцекладки і обробити поверхню фруктів для захисту від гусениць. Обприскування слід виконувати доти, поки груша не почне цвісти і після формування плодів. Найбільш ефективними препаратами є:

«Дітокс»;

«Іскра-М»;

«Моспілан»;

«Детіс»;

«Кораген»;

«Інсегар».

Народні засоби

Народні рецепти безпечні для здоров'я людини та навколишнього середовища. Перевіреними методами є:

березовий дьоготь. Тканинні смуги, змочені в дьогтьовому розчині, розміщують на гілках груші. Різкий запах здатний відлякати метеликів і вони не відкладатимуть там яйця;

настій пижми. Один кілограм пижми заливають водою і готують 15 хвилин на повільному вогні. В отриманий відвар додають 10 л води і обприскують дерева;

настойка полину. Полин заливають водою і настоюють 24 години. Готову настойку розбавляють водою в пропорції 1:5 і обробляють крону дерева та плоди.

Заходи профілактики

Для профілактики появи грушевої плодожерки достатньо здійснювати всі необхідні агротехнічні заходи: