Черемха – не найкращий вибір для саду

Українці часто прикрашають свої ділянки різноманітними деревами, створюючи зелені, квітучі куточки для відпочинку. Але не кожне дерево варто садити поруч із будинком або в саду, адже деякі з них можуть стати джерелом проблем. Яке дерево не варто садити біля дому і чому, пише «24 Канал».

Є рослини, які зачаровують красою цвітіння, але не мають жодної користі, а натомість можуть стати причиною масової появи шкідників. Одне з таких дерев – черемха. Її ніжні білі квіти з характерним ароматом заворожують, але саме вона найчастіше стає «магнітом» для попелиці та гусені.

Черемха – не найкращий вибір для саду ще й тому, що після завершення цвітіння дерево втрачає декоративність. Похмурий вигляд голих гілок псує загальну картину, а стовбури створюють враження занедбаності. Крім того, черемха пригнічує ріст і плодоношення сусідніх рослин, особливо плодових дерев. Виняток – лише малина, яка добре росте поруч.

Ще одна особливість, яку варто враховувати, – алергічні реакції. Запах черемхи під час цвітіння може викликати сильні головні болі або подразнення у чутливих людей. Тож, якщо у вашій родині є алергіки або ви просто не хочете ризикувати здоров’ям, краще уникати цієї культури на своїй ділянці.