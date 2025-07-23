Вона швидко літає, плаває та риє підземні тунелі, знищуючи коріння та плоди

Капустянка – один із найнебезпечніших шкідників на городі. Вона швидко літає, плаває та риє підземні тунелі, знищуючи коріння та плоди. УНІАН розповідає, як боротися з капустянкою на городі.

Як позбутися капустянки на городі: що можна використовувати

Якщо говорити про хімічні препарати, то їх існує величезна кількість на прилавках садових магазинів. Але якщо ви не хочете використовувати хімію, можна використовувати народні засоби.

Вода з милом

Цей рідкий засіб вважається одним із найефективніших. На відро води (10 л) беруть 100 г дігтярного мила і добре розчиняють. Мильну суміш вливають у нори до капустянки, приблизно по 2 л на кожну нору. Шкідників, які залишатимуть нори, слід знищувати лопатою, ті, хто не зуміє знайти вихід, загинуть під землею.

Хліб та сірники

Для цього методу нам потрібно зробити з хліба та сірки приманки для шкідників. Для цього з мокрого чорного хліба роблять кульки розміром з горіх та встромляють у них сірники сіркою всередину (10-12 штук). Коли хліб розм’якне, сірники потрібно дістати та зробити із них менші кульки, як горошинка. Принаду потрібно розкинути по ділянці і в нори до капустянки.

Пиво та мед

З цих двох продуктів потрібно зробити пастки. Візьміть півлітрову пляшку (пластикову або скляну) з широким горлом, налийте туди 100 грамів пива та покладіть 100 грамів меду. Пляшку потрібно закопати під нахилом – там, де капустянка зробила собі хід. Таким чином пересуваючись під землею, шкідник потрапить у пастку.

Квіти, хвоя та часник

Капустянка не любить деякі запахи, тому городники часто садять на грядках календулу, чорнобривці та хризантеми. Також поміж грядками можна розкласти свіжі гілки хвої, а в нори помістити зубчики часнику.