Якщо зараження локальне, краще зібрати личинки вручну

Личинки хруща – маленькі білі черв’яки з коричневою голівкою та можуть стати справжнім лихом для вашого саду чи городу. Вони жадібно поїдають коріння рослин, знищуючи овочі та квіти. Kokl розповідає, як боротися з личинками хруща.

Механічні методи боротьби з личинками хруща

Фізичне видалення личинок

Якщо зараження локальне, краще зібрати личинки вручну. Це буде ефективним варіантом для невеликих ділянок. Ось як це зробити:

Перекопування ґрунту. Навесні чи восени потрібно перекопати землю на глибину 20-40 см. Личинки, винесені на поверхню, стануть здобиччю для птахів або загинуть від холоду. Ручний збір. Під час прополювання чи посадки перевіряйте ґрунт, адже личинки легко помітити. Найкраще зібрати їх в банку та одразу знищити. Пастки для жуків. У травні ви можете розставити світлові пастки (ліхтар із місткістю для жуків) або банки з гасом чи сиропом, щоб зменшити кількість самок, які можу відкласти яйця.

Цей метод безпечний для екології, але потребує багато часу та зусиль.

Біологічні методи боротьби з личинками хруща

Такі методи безпечні для ґрунту, рослин та людини, але діють повільніше за хімію. Найефективніші:

Нематоди. Маленькі черви, як-от Heterorhabditis bacteriophora, які проникають у личинки й знищують їх за 2-3 дні. Препарат «Немабакт» або «Ентонем-F» розводять у воді й поливають ґрунт. Найкращий час – травень або вересень, коли личинки активні. Грибкові препарати. Біоінсектициди на основі грибів Beauveria bassiana чи Metarhizium anisopliae (наприклад, «Боверин») заражають личинок, викликаючи їхню загибель. Їх потрібно вносити у ґрунт із розрахунку 5-10 г на 1 м². Природні вороги. Ви можете залучити птахів, установивши шпаківні, або їжаків. Посадіть рослини, що приваблюють хижих комах, як-от маргаритки чи кріп.

Потрібно пам’ятати про те, що нематоди найефективніші у вологому ґрунті за температури 15–25 °C, тож перед їх внесенням потрібно полити ділянку.

Агротехнічні методи боротьби з личинками хруща

Агротехнічні заходи змінюють умови в ґрунті, роблячи його непривабливим для хрущів. Ось як це працює:

Сівозміна. Чергуйте культури щороку, щоб уникнути накопичення шкідників. Сидерати. Посійте люпин, гірчицю або конюшину. Люпин особливо ефективний, адже його корені виділяють речовини, що відлякують личинок. Після цвітіння сидерати потрібно загорнути в ґрунт. Мульчування. Покрийте грядки соломою, тирсою чи агроволокном, щоб ускладнити жукам доступ до ґрунту для відкладання яєць. Глибока оранка. Пізньої осені перекопайте землю на 50-60 см, щоб знищити гнізда яєць і підняти личинок на поверхню.

Народні методи боротьби з личинками хруща

Фермери постійно боролися з личинками, вигадуючи прості засоби. Ось найпопулярніші:

Настій цибулиння. Залийте 1 кг цибулиння 10 л гарячої води, настоюйте 3–5 днів. Розведіть 1:1 із водою й поливайте грядки раз на тиждень. Личинки не люблять різкий запах. Розчин аміак. Розведіть 10 мл нашатирного спирту в 10 л води й полийте ґрунт. Аміак відлякує личинок і діє як азотне добриво. Повторюйте раз на 10 днів. Зола. Посипте деревною золою грядки (200 г на 1 м²) перед посадкою. Вона створює лужне середовище, яке личинки не переносять. Часниковий настій. Подрібніть 100 г часнику, залийте 5 л води, настоюйте добу. Поливайте ґрунт у міжряддях для відлякування.

Ці методи ефективні на ранніх стадіях зараження, але для сильнішого ураження потрібно поєднувати їх із біологічними чи хімічними методами.

Хімічні методи боротьби з личинками хруща

Якщо ви розумієте, що личинок забагато, доводиться звертатись до хімічних методів. Важливо використовувати їх обережно, адже пестициди можуть шкодити корисним комахам та ґрунту. Ось популярні препарати:

Актара. Системний інсектицид на основі тіаметоксаму. Розведіть 4 г на 10 л води й полийте ґрунт. Діє до 60 днів, знищуючи личинки всіх стадій. Антихрущ. Контактно-кишковий препарат (імідаклоприд + біфентрин). Вносьте 10 мл на 5 л води під корінь рослин. Захищає до 45 днів. Престиж. Використовуйте для обробки бульб картоплі перед посадкою (10 мл на 1 л води). Запобігає зараженню личинками.

Потрібно дотримуватися інструкцій та не перевищувати дозування. Обробляйте ґрунт навесні або восени, уникаючи періоду цвітіння, щоб не нашкодити бджолам. Після хімічної обробки не вживайте коренеплоди в їжу раніше, ніж через 40-60 днів.