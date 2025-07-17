Маленькі білі метелики та їхні личинки висмоктують сік з овочів та заражають хворобами, через що листя скручуються, жовтіє та навіть засихає

Білокрилка – злісний шкідник, який часто вражає капусту та може легко знищити частину врожаю. Маленькі білі метелики та їхні личинки висмоктують сік з овочів та заражають хворобами, через що листя скручуються, жовтіє та навіть засихає. УНІАН розповідає, як врятувати вашу капусту та знищити білокрилку.

Як позбутися білокрилки?

За словами експерта з аграрних питань, голови спілки «Укрсадвинпром» Володимира Печка, позбутися шкідника на різних культурах найкраще допомагають інсектициди. Він радить використовувати «Теппекі» від білокрилки. Препарат буде ефективним як проти личинок шкідників, так і проти дорослих комах. Рослини потрібно обробити розчино цього препарату, у тому числі – важкодоступні місця, наприклад, скручене листя.

Важливо дотримуватися рекомендованих норм витрати засобу та інтервалів між обробками. У різних виробників вони можуть бути різними, але ця інформація повинна бути зазначена на упаковці.

Для боротьби з білокрилкою також використовують інсектицид «Трансформ». Він забезпечує тривалий захист рослин від сисних шкідників, в середньому – 10-14 днів.