До хімічних препаратів проти білокрилки вдаються, коли всі інші способи боротьби вже випробувані

Білокрилки вражають не тільки овочі на городі, а й у закритій теплиці. Щоб вони не зруйнували весь ваш урожай, варто вчасно почати боротьбу зі шкідниками. Про ефективні препарати пише «Флористікс».

Як виявити білокрилку

Симптоми появи білокрилки: знебарвлення, згортання і в'янення листя, поява на ньому жовтих плям із розмитими межами, білясті точки й липкі плями, наявність личинок на нижньому боці листової пластини. Якщо ви ворухнете кущ, із нього піднімуться в повітря маленькі білі метелики, схожі на міль.

Клейові пастки

У боротьбі зі шкідником можна використовувати клейові пастки для білокрилки, наприклад, фірми «Bona Forte», розмістивши їх рівномірно по всій території теплиці. Добре збирають дорослих особин білокрилок липкі стрічки для мух «Фумітокс» і «Москітол», укриті спеціальним складом. Однак пастки знищують тільки дорослих комах.

У великих теплицях для боротьби зі шкідником використовуються енкарзії – хижі паразитичні ентомофаги: на 1 м² повинно вистачити однієї особини.

Хімічні засоби

До хімічних препаратів проти білокрилки вдаються, коли всі інші способи боротьби вже випробувані. До найкращих інсектицидів належать:

«Актара» – системний препарат тривалої дії (від 3 до 5 тижнів), водний розчин якого просто заливають під корінь рослини, але в особливо запущених випадках слід також обробити культуру по листю. Допустимі 3 сеанси обробки з тижневою перервою, але професіонали рекомендують знищити шкідника за один раз концентрованим розчином Актари (у 3-4 рази міцнішим, аніж вказано в інструкції);

«Конфідор» – інсектицид системної і контактної дії, від якого шкідник гине вже за півтори години після обробки;

«Акарін» (Агравертін) – інсектоакарицид контактно-кишкової дії, що знищує практично всіх шкідників, зокрема павукоподібних. Використовується препарат для обробки рослин по листю, причому важливо, щоб він потрапив безпосередньо на шкідників;

«Іскра» (Біо, Золота, Подвійний ефект) – цим препаратом можна розправитися зі шкідником за один сеанс. У продаж Іскра надходить у вигляді порошку, розчинних у воді таблеток, в ампулах і паличках тривалої дії. При поливі інсектицид проникає в коріння і тканини рослин, де утримується впродовж 3 тижнів, отруюючи білокрилок і їхні личинки;

«Фітоверм» – інсектоакарицид від практично будь-яких шкідників. Фітоверм від білокрилки застосовується у вигляді водного розчину, яким 1-2 рази обробляють рослину по листю – цього, як правило, досить, щоби знищити всю популяцію комах;

«Актеллік» – інсектоакарицид проти комах і кліщів. Слід знати, що цей препарат має сильний неприємний запах, до того ж він дуже токсичний, тому застосовувати його краще в відкритому ґрунті та з дотриманням усіх необхідних запобіжних заходів;