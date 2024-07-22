У боротьбі проти медведок ефективні народні методи

Картоплю часто вражають різних видів шкідники, які розносять хвороби. Їх важливо вчасно виявити, щоб почати боротись з одразу. Про найпоширеніших шкідників пише «Флористікс».

Колорадський жук

Має яскраві зовнішні характеристики: опукла овальна спинка жовтого кольору з чорними смужками по двох надкрилах. Харчується бадиллям і бульбами картоплі.

Як боротись:

хімічними засобами – інсектицидами: речовина наноситься на наземні органи картоплі за допомогою обприскування. Процедуру повторюють кожні три тижні. За двадцять днів до збору врожаю обробки припиняють. У цього способу є недолік: шкідливі токсичні речовини накопичуються в бульбах;

народні засоби: поруч із картоплею можна посадити рослини, які відлякують шкідника: нагідки, часник, квасолю. Деякі садівники готують відвари з полину, календули й чистотілу. Обприскуючи листя таким розчином, можна віднадити жука від картопляного поля;

механічний спосіб: навесні перед посадкою культури по ділянці розкладають картопляні приманки. Жук, відчувши запах картоплі, виходить із ґрунту, і його можна знищити будь-яким доступним способом. Якщо чисельність шкідників невелика, їх збирають вручну та знищують у банці, заливши гасом.



Земледух (медведка, капустянка)

У середньому розміри комахи сягають 5 см, але зустрічаються й набагато більші особини. Тулуб у земледуха масивний, бурий, з надкрилами. Передні лапи широкі, в формі лопати. Капустянка пошкоджує не тільки бульби картоплі, а й коренеплоди – буряк і моркву. Мешкають ці шкідники на родючих ґрунтах, багатих на поживні елементи. Основна активність медведок починається при температурі 15 ºС.

Як боротись:

у боротьбі проти медведок ефективні народні методи. Комаха дуже любить гній: восени чи навесні на городі викопують ями й закладають у них гній. Капустянки сповзають до тепла і влаштовуються в гної на зимівлю. Із настанням холодів гній дістають і розкидають по поверхні. Капустянки не витримують низьких температур і відразу гинуть;

у дощову погоду можна виявити нори комах і залити в них зі шприца суміш води з гасом;

обробка картоплі перед посадкою – найкраща профілактика шкідників і хвороб

Нематода картопляна

Золотиста нематода виживає вона навіть при низьких температурах. Після потрапляння в ґрунт нематода активізується тільки через 6 років і вражає листя й бульби картоплі. При цьому культура продовжує своє зростання, але листя набуває блідо-жовтого кольору, а бульби не утворюються взагалі чи формуються дуже дрібними й у невеликій кількості.

Боротися з нематодою можна застосуванням сівозміни, тобто чергуванням різних культур на ділянці. Після картоплі вирощують столові овочі, конюшину, кріп.

Гусінь совки

Шкідник – метелик совка, яка залишає свої личинки на внутрішній стороні листя. Гусениці совки прогризають стебло близько до поверхні землі й ушкоджують бульби. Боротися зі шкідниками можна за допомогою тих же хімічних препаратів, які застосовують проти колорадського жука.

Картопляна попелиця (тля)

Зазвичай ці зелені крихітні глянцеві шкідники розміром до 3 мм мешкають на внутрішній стороні листя рослини, залишаючи на них характерний липкий шар. Розмножується попелиця в суху теплу погоду.

Як боротись

Найефективнішим заходом проти попелиці є застосування інсектициду. Для попередження ураження попелицею рекомендується рання посадка картоплі й подальше регулярне прополювання картопляного поля: тля зазвичай приходить на картопляні кущі з бур'янів.