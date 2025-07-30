Перше, на що варто звернути увагу – це літня обрізка винограду

Навіть якщо залишилося всього кілька днів до кінця місяця, ще можна встигнути провести важливі роботи в саду, які допоможуть зробити ягоди винограду солодшими та більш соковитими. Детально про це пише «24 Канал».

Перше, на що варто звернути увагу – це літня обрізка винограду. У цей період кущ активно росте, і якщо не контролювати його, він витрачатиме поживні речовини на зайве листя та пасинки замість того, щоб накопичувати сили у плодах. Рекомендується видалити пасинки, залишивши лише кілька листочків для фотосинтезу, а також прищипнути верхівки пагонів, коли їх довжина досягає 1,5-2 метри.

Полив у липні потрібно зменшити, виноград вже не потребує так багато води, як навесні. Надмірна волога може розбавити цукри в ягодах, через що вони втратять солодкість. Оптимальна частота – один полив раз на 7-10 днів із використанням 10-15 літрів води на дорослий кущ. Мульчування ґрунту допоможе зберегти вологу довше.

Не менш важливим є підживлення винограду калієм і магнієм. Вони сприяють накопиченню цукру в ягодах і формуванню міцної структури рослини. Для цього розчиняють 20-30 грамів сульфату калію і 15-20 грамів сірчанокислого магнію на 10 літрів води та обробляють кущі.