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Щоб позбутися намерзлого льоду в морозилці потрібно використати простий аптечний засіб, який може кардинально змінити ситуацію

Налипання льоду на стінки морозилки ускладнює її роботу та зменшує вільний простір. Щоб позбутися намерзлого льоду в морозилці потрібно використати простий аптечний засіб, який може кардинально змінити ситуацію. PixelInform розповідає, як уникнути налипання льоду. Як очистити морозилку від льоду? Підготовка та розморожування. Повністю вимкніть холодильник з мережі, вийміть усі продукти та полички. Якщо ви хочете прискорити процес, поставте всередину камери миску з гарячою водою. Чистка та дезінфекція. Коли весь лід розтане, потрібно ретельно вимити внутрішні поверхні. Для цього підійде розчин води з оцтом (1:1) або з харчовою содою (2 столових ложки на 1 літр води). Ці засоби ефективно видалять бруд та нейтралізують запахи. Після миття насухо протріть усе паперовими рушниками. Використання гліцерину. Нанесіть невелику кількість гліцерину на чисту суху ганчірку та ретельно протріть нею всі внутрішні стінки та стелю морозилки. Гліцерин створить надтонку та слизьку плівку, яка не дасть кристалам льоду міцно «схопитися» за поверхню. Наступного разу лід, якщо і утвориться, буде пухким і легко зніметься звичайною губкою, а сам процес намерзання значно сповільниться.

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