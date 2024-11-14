Якщо ви хочете швидко і легко позбутися неприємного запаху в холодильнику, скористайтеся цим лайфхаком

Неприємний запах у холодильнику – проблема, знайома багатьом господиням. Він може виникати через зіпсовані продукти або сильно ароматні страви, як-от копчена риба чи цибуля. Навіть після видалення таких продуктів запах все одно може затримуватися. Як його позбутися, розповідає Pixelinform.

Традиційний метод боротьби із запахом

Традиційно для усунення неприємного запаху використовують розчин оцту. Розчин оцту з водою ефективно очищує холодильник від запахів. Однак цей метод займає багато часу та зусиль, адже потрібно вимкнути холодильник, вийняти продукти і ретельно його помити, а потім знову все повернути на місце.

Простий і ефективний лайфхак

Однак є простіший і швидший спосіб – розчинити столову ложку соди в склянці води, перемішати та поставити цей розчин на середню полицю холодильника. Сода чудово поглинає запахи, ефективно нейтралізуючи неприємні аромати, при цьому не потрібно витрачати час на вичищення всього холодильника. Цей метод не тільки простий і ефективний, але й безпечний, адже сода є натуральним продуктом.