Пожежа виникла на 7 поверсі багатоповерхівки і швидко поширювалася

Вибух акумулятора спричинив сильну пожежу в одній з львівських багатоповерхівок у ніч на 28 грудня. Інцидент трапився у будинку на вул. Тернопільській, 21. Внаслідок пожежі квартира площею 70 м2 на сьомому поверсі вигоріла вщент, а 30-річний власник потрапив до лікарні з сильними опіками рук. Пожежникам довелося також евакуювати мешканців сусідніх квартир.

У прес-службі ДСНС повідомили, що пожежа виникла близько 03:00 і дуже швидко поширилась по квартирі. На момент прибуття пожежників з вікон квартири вже вибивалось полум’я. Пожежу гасили 28 рятувальників.

«Рятувальники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до порятунку людей та ліквідації займання. Загалом вогнеборці вивели з квартир, що знаходились на сьомому поверсі та верхніх поверхах 19 осіб, з них 4 дитини», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники не уточнюють, що саме стало причиною пожежі, однак, за даними ZAXID.NET, відомо, що у квартирі вибухнув акумулятор з інвертором.

30-річний власник квартири та його дружина встигли самостійно вибратися з палаючої квартири ще до прибуття рятувальників. Проте чоловік отримав серйозні опіки рук, зараз він перебуває у лікарні у стані середньої важкості.

Пожежа повністю знищила квартиру площею 70 м2.. Також вогонь пошкодив облицювання стін під'їзду та вікна на 8 та 9 поверхах.

P.S. Цієї ж ночі у Львові стався ще один схожий випадок у будинку на вул. Тершаківців, 2. Приблизно о другій ночі у квартирі на п'ятому поверсі вибухнули два літієвих акумулятори. Вибухом зруйновано три стіни у двох квартирах.