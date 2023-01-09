Чоловік згорів разом із дровами на Самбірщині

У неділю, 8 січня, у селі Колбаєвичі Самбірського району на Львівщині сталася пожежа в приміщенні для зберігання дров. Унаслідок пожежі загинув 47-річний чоловік.

За даними ДСНС Львівщини, пожежа сталася близько 22:30 у селі Колбаєвичі на вул. Нова. Загорілося дерев’яне приміщення для зберігання дров. На момент прибуття вогнеборців вогонь повністю охопив приміщення та була загроза перекидання вогню на сусідні будівлі.

Пожежу гасили близько півгодини. На місці пожежі виявили тіло 47-річного чоловіка – брата власника господарства. Причини та обставини займання встановлюють правоохоронці.