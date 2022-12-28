Вогонь повністю знищив перекриття будівлі та речі домашнього вжитку

У середу вранці, 28 грудня, горіла літня кухня у місті Старий Самбір на Львівщині. Унаслідок пожежі загинув 63-річний чоловік, брат власниці господарства.

За даними ДСНС Львівщини, пожежа сталася близько 5:30 ранку в Старому Самборі в літній кухні на вул. Лева Галицького, 150. На момент прибуття пожежників вогонь швидко поширився дерев’яними конструкціями будівлі, дах вже був охоплений вогнем. Також була загроза перекидання полум’я на поруч розміщений житловий будинок.

Пожежу гасили близько 1,5 години. Вогонь знищив перекриття будівлі та речі домашнього вжитку. На місці пожежі знайшли тіло 63-річного чоловіка, брата власниці будинку. Причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронці.