Північнокорейські балістичні ракети KN-23, що мають схожість з російським ОТРК «Іскандер»

Майже половина з північнокорейських ракет, які російські окупанти запускали по містах України, не досягла мети. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України у відповідь на запит агентства Reuters.

Представники офісу зазначили, що вивчено уламки 21-ї з приблизно 50-ти балістичних ракет, які були запущені Росією в період з кінця грудня до кінця лютого.

«Майже половина ракет відхилилася від своєї запланованої траєкторії й вибухнула в повітрі, тому уламки не були виявлені», – повідомили в Офісі генпрокурора.

У відомстві розповіли, що останній відомий запуск північнокорейської ракети KN-23 у бік України було зафіксовано 27 лютого. З цих ракет три були спрямовані в бік Києва та його околиць, а решта були націлені на Харківську, Полтавську, Донецьку та Кіровоградську області.

Унаслідок використання північнокорейських озброєнь на території України загинули 24 людини, ще 115 дістали поранення, також було пошкоджено житлові та промислові об'єкти.

В Офісі генпрокурора зазначили, що приблизно 50 ракет запустили із західних областей Росії, включно з Бєлгородською, Воронезькою та Курською областями. Водночас проводять розслідування для встановлення можливої присутності інструкторів із Пхеньяна на місцях пусків.

Нагадаємо, наприкінці березня Financial Times заявила, що Росія прямо постачає КНДР нафту в обмін на зброю, ігноруючи санкції ООН. Кілька російських суден виявили у північнокорейському порту після того, як КНДР розпочала поставляти до Росії контейнери з боєприпасами для війни в Україні. За даними RUSI, Росія та Північна Корея мають очевидну бартерну угоду, яка відкрито порушує санкції, підписантом яких є Москва.