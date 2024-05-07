Городоцький районний суд Львівщини оштрафував депутата Городоцької міськради та лікаря-уролога Максима Сабадаша за невчасне подання декларацій за 2021 та 2022 роки. Суд призначив йому 1190 грн штрафу та зобов’язав сплатити 605 грн судового збору.

Як вказано у постанові суду, яку оприлюднили у реєстрі у травні 2024 року, лікар-уролог Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру, депутат Городоцької міської ради Максим Сабадаш не вчасно подав декларації про доходи за 2021 та 2022 роки.

Свою провину у невчасному поданні декларацій депутат визнав та пояснив, що пропустив термін подання через завантаженість на роботі. Суддя Ангеліна Малахова-Онуфер дослідила усі матеріали та оштрафувала депутата на 1190 грн за невчасне подання декларацій, він також має сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

Згідно з сайтом НАЗК, дохід Сабадаша у 2021 становив 3,9 млн грн, у 2022 році – 3,3 млн грн, у 2023 році – 2,6 млн грн. Левова частка грошей – від підприємницької діяльності. У 2023 році Максим Сабадаш став власником квартири у Львові (69 м2), але не вказав ціну нерухомості. Із 2016 року депутат є власником квартири (37 м2) у Софіївській Борщагівці під Києвом, а також має земельну ділянку у селі Мшана неподалік Львова.

2021 році Максим Сабадаш став власником авто BMW 328 (2016 року випуску), однак не зазначив вартість автомобіля. У 2023 року дружина депутата Роксоляна стала власницею авто Renault Zoe (2019 року випуску), але також не вказала вартості авто.

ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки. Раніше суд оштрафував депутата ЛОР за аналогічне порушення, а також екс-посадовця Львівської міськради та депутатів Добромильської міськради.