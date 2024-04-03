Галицький районний суд Львова визнав екс-посадовця юридичного департаменту Львівської міської ради Олега Кохана винним у порушенні корупційного законодавства та оштрафував на 850 грн. Посадовець не своєчасно подав декларацію про доходи після звільнення.

Як вказано в матеріалах справи, Олег Кохан працював на посаді провідного спеціаліста відділу правової експертизи з містобудівних та житлових питань управління правової роботи юридичного департаменту Львівської міської ради, однак у листопаді 2022 року був звільнений за наказом директорки департаменту Гелени Пайонкевич за згодою двох сторін. Після звільнення він мав до 1 лютого 2024 року подати декларацію про доходи за 2022 рік, однак не зробив цього, чим вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією за ч. 1 ст. 172 КУпАП.

Натомість він подав декларацію 5 лютого. Поважних причин на несвоєчасну подачу декларації, як вказано в матеріалах суду, у Олега Кохана не було. У суді екс-посадовець свою провину визнав та просив суд суворо його не карати.

Враховуючи обставини справи, суддя Галицького райсуду Христина Мисько визнала Олега Кохана винним за ч. 1 ст. 172 КУпАП та призначила 850 грн штрафу. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.