Галицький районний суд Львова визнав директора Львівської художньої школи імені Олекси Новаківського Романа Зьомка винним у конфлікті інтересів при преміюванні своєї доньки. Суд оштрафував посадовця на 5100 грн.

Як вказано в матеріалах справи, Роман Зьомко у 2022 році призначив свою доньку заввідділом композиції та упродовж 2022-2023 років регулярно виписував їй надбавки та премії. При цьому, він не повідомив відповідний орган влади про наявний конфлікт інтересів. Загалом до суду надійшло 18 справ, що стосувалися незаконного преміювання доньки Романом Зьомком. За 2022-2023 роки директор виписав доньці премій і надбавок на загальну суму майже 31 тис. грн.

На посадовця склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 172-7 та ч. 2 ст. 172-7 КУпАП. У суді Роман Зьомко свою провину визнав і попросив суд суворо його не карати.

Враховуючи обставини справи, суддя Галицького райсуду Олександр Кітов визнав директора школи винним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів та призначив 5100 грн штрафу. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.